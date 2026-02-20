Iran Trump lancia l’ultimatum e gli ayatollah scrivono all’Onu | Usa sono rischio reale di aggressione
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato un attacco contro l’Iran, accusando Teheran di rappresentare un rischio reale di aggressione. La decisione arriva dopo settimane di tensioni crescenti nel Golfo, con navi militari statunitensi inviate nella regione. Nel frattempo, gli ayatollah hanno scritto all’ONU per denunciare le azioni degli Stati Uniti, definendole pericolose. La situazione si fa sempre più tesa, mentre le parti cercano di evitare un escalation militare. La crisi tra le due nazioni continua a preoccupare la comunità internazionale.
Al centro della disputa, ancora una volta, il programma atomico iraniano. Da un lato le imposizioni senza se e senza ma di Donald Trump, dall’altro la rivendicazione di un diritto all’arricchimento dell’uranio per scopi civili degli ayatollah. E così, mentre entrambe le parti giurano di voler andare avanti per vie diplomatiche, non è ancora chiaro il terreno su cui far muovere i negoziati. Intanto, a bordo dell’Air Force One, riecheggiano quei “dieci, quindici giorni“, che il presidente Donald Trump scandisce dopo aver appena inaugurato il fantomatico Board of Peace per Gaza. Si tratta di fatto dell’ultimatum dato all’Iran, con cui dallo scorso 5 febbraio ha ripreso posto al tavolo per trattare un’intesa sul nucleare.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza
Argomenti discussi: Trump lancia il suo Consiglio di pace mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran si intensificano; Trump lancia il Board of Peace a Washington: Sull'Iran deciderò in 10 giorni; Trump avverte l'Iran: Conseguenze se non ci sarà un accordo; Trump riunisce il suo Consiglio di pace, all'ombra di un'escalation in Iran.
