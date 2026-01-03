Vannacci | L’Europa adesso manderà armi al Venezuela?
Nel dibattito internazionale, le recenti affermazioni di Vannacci sollevano interrogativi sulle possibili mosse dell’Europa riguardo al Venezuela. Si discute di eventuali misure finanziarie e di un'eventuale invio di armi, mentre figure politiche di diversi Paesi si preparano a incontri e decisioni che potrebbero influenzare la stabilità regionale. È importante seguire gli sviluppi e analizzare le implicazioni di tali dichiarazioni e iniziative.
ROMA – “Ora Von der Leyen congelerà gli assetti finanziari Usa in Europa e farà un debito comune da 90 miliardi per mandare armi al Venezuela? Mentre Calenda si tatuerà la faccia di Maduro sull’altro polso, Merz, Macron e Starmer si riuniranno in un gruppo di volenterosi per mandare truppe a Caracas”. E’ quanto scrive ironicamente l’eurodeputato e vice segretario della Lega, Roberto Vannacci (foto), sulla sua pagina Facebook. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
