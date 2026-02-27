Sanremo Denny Mendez interrompe Vannacci | Non sono molto d’accordo con lei

A Sanremo, Denny Mendez ha interrotto il generale Roberto Vannacci mentre si stava confrontando con alcuni giornalisti in coda per entrare al teatro Ariston, dove era presente per il festival. La modella ha espresso il suo disaccordo con le parole di Vannacci, interrompendolo durante il suo intervento. L’incidente si è verificato nel momento in cui entrambi si trovavano in attesa di entrare alla manifestazione musicale.

(Adnkronos) – "Non sono molto d'accordo con lei Vannacci". Denny Mendez ha interrotto così il generale Roberto Vannacci, mentre si era soffermato a scambiare qualche parola con i giornalisti in coda per l'ingresso al teatro Ariston, dove si trova per assistere al festival di Sanremo. Anche l'attrice ed ex modella era in fila per entrare:.