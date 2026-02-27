Durante un confronto con i giornalisti prima di entrare all’Ariston per la quarta serata di Sanremo 2026, Denny Mendez ha interrotto Vannacci affermando di non essere d’accordo con lui. La scena si è svolta nel cortile del teatro, con i presenti che hanno assistito alla discussione tra i due. La cantante si è mostrata decisa nel commentare pubblicamente la posizione dell’ex ufficiale.

Durante un momento di confronto con i giornalisti prima di entrare all’Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo, Roberto Vannacci è stato interrotto dalla ex Miss Italia Denny Mendez, anche lei in coda per l’ingresso in platea, che avvicinandosi al generale e ai microfoni ha dichiarato: “Non sono molto d’accordo con lei Vannacci”. Il generale l’ha guardata sorridendo e non ha risposto, tornando poi a rivolgersi ai cronisti presenti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Denny Mendez interrompe Vannacci: "Non sono d’accordo con lei"

Sanremo 2026, ci sono problemi tecnici e Alicia Keys interrompe l’esibizione. Eros Ramazzotti sbotta: “Non è colpa mia”Attimi di gelo durante la terza serata: l'in-ear monitor della popstar americana smette di funzionare all'attacco de "L'aurora".

Sanremo 2026, D’Amico sbotta: "Pubblicità occulta? Nessun accordo con azienda"Una domanda su una presunta pubblicità occulta oggetto di un esposto del Codacons sfocia in un botta e risposta in sala stampa all’Ariston, e Dargen...

