Vandali senza cuore Danneggiato nella notte il Taxi Solidale delle Cure

Nella notte, il Taxi Solidale delle Cure ha subito danni da parte di vandali. Sono stati distrutti i tergicristalli, la carrozzeria è stata graffiata, sono stati rimossi gli adesivi e è stato lasciato un cartello con una scritta offensiva. Nessuno è stato ferito, ma i danni causati sono evidenti e hanno coinvolto il veicolo che serve per le attività di assistenza.

Tergicristalli distrutti, carrozzeria graffiata, adesivi rimossi e un cartello offensivo con la scritta "stro." lasciato sul parabrezza. Vandali in azione giovedì pomeriggio in via Dino Compagni, nella zona delle Cure, ai danni dell'auto solidale del Comitato Cittadini per Firenze. Non un'auto qualunque, ma il mezzo utilizzato ogni giorno per il Taxi Solidale, servizio gratuito nato per accompagnare persone anziane, cittadini con disabilità, famiglie con bambini piccoli e persone in difficoltà economica che non hanno una rete di supporto. Un progetto che rappresenta l'evoluzione dell'impegno del Comitato, attivo da sei anni e già protagonista durante la pandemia con consegne di farmaci e spesa a domicilio e la distribuzione di oltre 15mila mascherine ai bambini di Firenze.