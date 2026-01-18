Vandali in azione nella notte nella scuola Montessori Mascagni di San Leone

Nella notte, la scuola Montessori Mascagni di via Bainsizza, nel quartiere San Leone a Catania, è stata oggetto di un atto vandalico. L’intervento delle forze dell’ordine e i danni riscontrati evidenziano la necessità di approfondire le cause di questi episodi e di adottare misure per garantire la sicurezza dell’istituto.

Vandali in azione nella notte nella scuola Montessori Mascagni di via Bainsizza nel quartiere popolare San Leone, a Catania. Ignoti si sono introdotti all'interno dell'istituto entrando da una finestra del padiglione 2, al piano terra. Una volta dentro, hanno distrutto armadi, materiali didattici.

