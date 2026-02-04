Paura a bordo di un taxi di notte | Il cliente non voleva pagarmi Ha danneggiato vetri e interni

Un tassista di notte ha vissuto un brutto episodio. Mentre era in servizio, un cliente ha rifiutato di pagare e ha danneggiato vetri e interni dell’auto. Il tassista racconta di essere tra i pochi a lavorare di notte e di dover fare i conti con situazioni pericolose quasi ogni sera.

"Io sono uno dei pochi tassisti che lavora di notte. E ogni sera, quando esco di casa, corro un rischio. Spesso, quando succedono fatti gravi, cerco di nascondere i pericoli alla mia famiglia. Ma ieri non ho potuto farlo". Perché il tassametro spaccato, il parabrezza distrutto e il telefono in frantumi, sono danni che non si possono nascondere, anche volendolo. Serata da incubo per un tassista di 50 anni, cittadino tunisino e alla guida di un'auto bianca da ben 15 anni: un cliente, dopo essersi rifiutato di pagare la corsa, ha pensato bene di ribellarsi, colpendo con violenza il mezzo e gli strumenti di lavoro dell'autista, che fa parte del Consorzio Autonomo Taxi (Cat).

