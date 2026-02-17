Roma ZTL elettriche | Comune alza il muro con abbonamento da 1000€ opposizione su tutte le furie

Roma ha deciso di imporre un abbonamento da mille euro per le auto elettriche che vogliono entrare nella ZTL, scatenando le proteste dell’opposizione. La misura, motivata dalla volontà di regolamentare il traffico e ridurre l’inquinamento, ha suscitato reazioni forti tra i politici e i cittadini. Molti vedono l’operazione come un modo per penalizzare chi sceglie veicoli ecologici, mentre i contrari chiedono spiegazioni e rivendicano maggiore trasparenza. La polemica si fa sentire anche sui social e nelle piazze della città.

Roma al Contrario: La ZTL da Mille Euro per le Elettriche Scatena la Protesta. Roma è al centro di una bufera politica per la proposta di istituire un abbonamento annuale da mille euro per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) per le auto elettriche. L'iniziativa, lanciata dall'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, rischia di vanificare gli incentivi statali e comunali all'acquisto di veicoli a basse emissioni, sollevando dubbi sulla coerenza delle politiche ambientali del Comune e aprendo un fronte di scontro con l'opposizione e potenziali azioni legali.