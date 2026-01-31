Domenica alle 16:15, la sfida tra Real Betis e Valencia si gioca a La Cartuja. Il Valencia arriva con più fiducia, dopo aver vinto due partite importanti contro Getafe ed Espanyol. Ora la squadra di Corberan si trova a due punti dalla zona retrocessione, cercando di mantenere questa buona fase. La partita promette emozioni e potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre in classifica.

Il Valencia ha recuperato un po’ di serenità nelle ultime due settimane: grazie alla due fondamentali vittorie contro Getafe ed Espanyol, infatti, la squadra di Corberan ha abbandonato le ultime tre posizioni e ha preso due punti di margine sul terz’ultimo posto. Domenica pomeriggio i Pipistrelli voleranno a Siviglia, per affrontare il Real Betis: gli. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Betis-Valencia (domenica 01 febbraio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Pipistrelli attesi a La Cartuja

Approfondimenti su Real Betis Valencia

Ultime notizie su Real Betis Valencia

