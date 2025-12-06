Valencia-Siviglia domenica 07 dicembre 2025 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici I Pipistrelli ricevono gli andalusi
Valencia-Siviglia, solo poche stagioni fa, non era solo una sfida molto sentita ma anche la rappresentazione di una rivalità molto accesa per due squadre che si proponevano con costanza di dare fastidio alle tre grandissime di Spagna. In poche annate la situazione è cambiata radicalmente: i Pipistrelli ormai devono pensare a salvarsi e già in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Come ogni anno, partner di questo operator per le vacanze studi in SICUREZZA dei nostri ragazzi!! Il Vacanze Studio è ufficialmente iniziato! New York, Londra, Dublino, Giappone, Miami, Siviglia, Valencia… qual è la tua prossi - facebook.com Vai su Facebook
Valencia-Siviglia: il match è in programma domenica 7 dicembre - Bet365 allinea in gran parte le proprie previsioni con una quota di 2. Riporta it.blastingnews.com
Valencia, che smacco al Siviglia: 1-0 e sorpasso in classifica, Pimienta ora rischio grosso - Un gol di Javi Guerra permette al Valencia di superare il Siviglia in classifica, mettendo irrimediabilmente nei guai mister García Pimienta. Scrive tuttomercatoweb.com
Pronostico Valencia-Siviglia, che momento per i padroni di casa - LaLiga propone il suo anticipo mettendo di fronte Valencia e Siviglia in quella che, una volta, era una sfida di testa ma che, stavolta, vede le due ... corrieredellosport.it scrive