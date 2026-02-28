Valencia-Osasuna domenica 01 marzo 2026 ore 16 | 15 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte a Mestalla?

Domenica 1 marzo 2026 alle 16:15 si disputa la partita tra Valencia e Osasuna al stadio Mestalla. Le formazioni in campo sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con i bookmaker che prevedono almeno un gol per ciascuna squadra. La sfida riguarda due squadre con obiettivi differenti: il Valencia cerca di salvarsi mentre l’Osasuna mira a mantenere le posizioni in zona europea.

Il sabato pomeriggio di Liga regalerà una sfida molto interessante tra Valencia e Osasuna: squadre che lottano per obiettivi diversi e, a dispetto di quanto si potrebbe pensare dai nomi, quella che deve salvarsi è la compagine locale, mentre gli ospiti non sono lontanissimi dalla zona Europa. La situazione dei Pipistrelli resta delicata: la buona. Il Valencia ha perso Foulquier per infortunio e ha deciso di sostituirlo Ecco il terzino destro 32enne Renzo Saravia, argentino svincolato che ha firmato fino a giugno e che giocava nell'Atletico Mineiro Una soluzione d'emergenza per una squadra in emergenz