Domenica 11 gennaio 2026 alle ore 16:15 si affrontano Levante ed Espanyol nel match del Ciutat de Valencia. In questo articolo trovate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con un focus sulla possibilità di almeno un gol per parte. Un confronto che promette interessanti spunti, considerando le differenze in classifica e le recenti performance delle due squadre.

Sembra una sfida molto interessante quella a cui potremmo assistere domenica pomeriggio, tra Levante ed Espanyol: le due squadre sono molto distanti in classifica e lottano per obiettivi diversi ma nello scorso turno hanno vissuto emozioni contrastanti rispetto al loro andamento stagionale. I Granotas hanno trovato una vittoria fondamentale al Sanchez Pizjuan, che ha riacceso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Levante-Espanyol (domenica 11 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al Ciutat de Valencia?

Leggi anche: Levante-Real Sociedad (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Colpaccio basco al Ciutat de Valencia?

Leggi anche: Levante-Espanyol (domenica 11 gennaio 2026 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. I Granotas vogliono riaccendere la speranza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Levante - Espanyol; Pronostico Levante-Espanyol: analisi, quote e consigli; Clasico di Supercoppa, Barcellona favorito sul Real Madrid senza Mbappe'; LaLiga. Stasera con Getafe vs Real Sociedad riprende la 19^ giornata, il programma completo.

Pronostico Levante vs Espanyol – 11 Gennaio 2026 - Il confronto tra Levante ed Espanyol, valido per la La Liga, si gioca l’11 Gennaio 2026 alle 16:15 presso lo Stadio Ciudad de Valencia. news-sports.it