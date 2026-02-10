Questa sera si gioca un match importante tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Wash4green Monviso Volley. Entrambe le squadre hanno bisogno di punti, e ci si aspetta una partita intensa. Il derby promette emozioni e potrebbe cambiare le sorti della classifica per entrambe.

Il derby tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Wash4green Monviso Volley si presenta come un appuntamento chiave della stagione, capace di mettere in evidenza la consistenza delle due squadre e la loro capacità di gestire pressioni e responsabilità. Le dinamiche di gioco, la gestione della palla e le soluzioni tattiche individueranno la strada per una porzione cruciale di classifica, offrendo al pubblico una cornice di grande competitività. La partita è in programma per mercoledì 11 febbraio alle 20:30, sul terreno di Villafranca Piemonte, e potrà essere seguita in chiaro su Rai Play. Si tratta dell’undicesima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà, nonché del terzultimo turno e dell’ultimo impegno infrasettimanale della regular season. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Negro: "Tre punti pesanti in palio per entrambe le squadre nello scontro Monviso-Chieri

