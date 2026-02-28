Israele e Usa attaccano l' Iran Esplosioni a Teheran missili in volo I colpi vicino agli uffici di Khamenei

Sabato 28 febbraio, Israele ha condotto un attacco contro l'Iran, con un'esplosione visibile nel centro di Teheran e missili in volo. Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato l'operazione, mentre si registravano colpi vicino agli uffici di Khamenei. Sono stati segnalati anche esplosioni e fumo nella capitale iraniana.

Attacchi americani con aerei partiti dalle basi in Medio Oriente e dalle portaerei. Trump: "Avviata l'operazione, difendiamo il popolo americano dalle minacce". Teheran: "La risposta sarà devastante" Sabato 28 febbraio Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran e il ministro della Difesa del Paese, Israel Katz, ha dato l'annuncio mentre un denso fumo si alzava nel centro di Teheran, la capitale dell'Iran. La televisione di Stato iraniana ha confermato l'esplosione, senza fornire ulteriori dettagli. Contemporaneamente, in tutto Israele sono suonate le sirene. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver emesso un “allarme preventivo per preparare la popolazione alla possibilità di un lancio di missili verso lo Stato di Israele”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Trump prepara l'attacco all'Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

