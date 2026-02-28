Attacco preventivo di Israele e Usa all' Iran Colonne di fumo a Teheran sirene d' allarme a Gerusalemme Il regime | Risposta schiacciante

Da feedpress.me 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco preventivo in Iran, con colonne di fumo visibili a Teheran e sirene d'allarme a Gerusalemme. Il regime iraniano ha dichiarato che risponderà con una risposta schiacciante. Le forze militari coinvolte hanno iniziato un'operazione di ampia portata, secondo quanto annunciato dalle autorità israeliane. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Attacco preventivo all'Iran da parte di Israele. «Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano », ha affermato a stretto giro Donald Trump in un video pubblicato su Truth, dopo che già il WSJ aveva anticipato che l'operazione fosse congiunta. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme Due colonne di fumo nero sono visibili a Teheran: lo riportano giornalisti dell'Afp. A Gerusalemme sono invece partite le "sirene d'allarme", attivate per una "allerta estremamente grave" secondo quanto riferito dalle autorità. Attivata anche l’allerta massima sui cellulari, per la prima volta dopo mesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

attacco preventivo di israele e usa all iran colonne di fumo a teheran sirene d allarme a gerusalemme il regime risposta schiacciante
© Feedpress.me - "Attacco preventivo" di Israele e Usa all'Iran. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme. Il regime: "Risposta schiacciante"

Leggi anche: "Attacco preventivo" di Israele e Usa all'Iran. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme

Leggi anche: Israele: attacco preventivo all'Iran. Sirene d'allarme a Gerusalemme

Attacco di Israele a Doha, colpita la delegazione di Hamas: sospesi i negoziati

Video Attacco di Israele a Doha, colpita la delegazione di Hamas: sospesi i negoziati

Tutti gli aggiornamenti su Colonne di.

Temi più discussi: Israele: attacco preventivo all'Iran. Sirene d'allarme a Gerusalemme; Iran, Israele: Abbiamo lanciato attacco preventivo; Israele annuncia di aver lanciato un attacco preventivo contro l’Iran; Attacco preventivo di Usa e Israele contro l'Iran. Esplosioni a Teheran. Khamenei trasferito in un luogo sicuro.

attacco preventivo di israeleIran, attacco congiunto Israele-Usa: «Raid preventivi». Trump: «Non avranno mai il nucleare, difendiamo gli americani dalle minacce». Allarme a Gerusalemme«Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l'Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane». Lo ha detto Donald Trump as ... ilmattino.it

attacco preventivo di israeleIsraele: attacco preventivo contro l'Iran. I media: Operazione congiunta con gli UsaTel Aviva – Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo Stato. Di conseguenza, ha aggiunto, si ... ilsecoloxix.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.