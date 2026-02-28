Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco preventivo in Iran, con colonne di fumo visibili a Teheran e sirene d'allarme a Gerusalemme. Il regime iraniano ha dichiarato che risponderà con una risposta schiacciante. Le forze militari coinvolte hanno iniziato un'operazione di ampia portata, secondo quanto annunciato dalle autorità israeliane. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Attacco preventivo all'Iran da parte di Israele. «Abbiamo iniziato un grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano », ha affermato a stretto giro Donald Trump in un video pubblicato su Truth, dopo che già il WSJ aveva anticipato che l'operazione fosse congiunta. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme Due colonne di fumo nero sono visibili a Teheran: lo riportano giornalisti dell'Afp. A Gerusalemme sono invece partite le "sirene d'allarme", attivate per una "allerta estremamente grave" secondo quanto riferito dalle autorità. Attivata anche l’allerta massima sui cellulari, per la prima volta dopo mesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Attacco preventivo" di Israele e Usa all'Iran. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme. Il regime: "Risposta schiacciante"

Leggi anche: "Attacco preventivo" di Israele e Usa all'Iran. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme

Leggi anche: Israele: attacco preventivo all'Iran. Sirene d'allarme a Gerusalemme

Attacco di Israele a Doha, colpita la delegazione di Hamas: sospesi i negoziati

Tutti gli aggiornamenti su Colonne di.

Temi più discussi: Israele: attacco preventivo all'Iran. Sirene d'allarme a Gerusalemme; Iran, Israele: Abbiamo lanciato attacco preventivo; Israele annuncia di aver lanciato un attacco preventivo contro l’Iran; Attacco preventivo di Usa e Israele contro l'Iran. Esplosioni a Teheran. Khamenei trasferito in un luogo sicuro.

Iran, attacco congiunto Israele-Usa: «Raid preventivi». Trump: «Non avranno mai il nucleare, difendiamo gli americani dalle minacce». Allarme a Gerusalemme«Distruggeremo i loro missili e ci assicureremo che l'Iran non abbia il nucleare. Il regime imparerà a breve che non bisogna sfidare la forza delle forze armate americane». Lo ha detto Donald Trump as ... ilmattino.it

Israele: attacco preventivo contro l'Iran. I media: Operazione congiunta con gli UsaTel Aviva – Il ministro della Difesa Israel Katz ha comunicato che Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo Stato. Di conseguenza, ha aggiunto, si ... ilsecoloxix.it

Israele: attacco preventivo all'Iran. Sirene d'allarme a Gerusalemme Due colonne di fumo nero sono visibili a Teheran: lo riportano giornalisti dell'Afp. #ANSA - facebook.com facebook

L’attesa è quasi finita: tra pochi minuti, nella Sala delle Colonne di Ca’ Giustinian, il Presidente #PietrangeloButtafuoco e il team di #KoyoKouoh – #GabeBeckhurstFeijoo, #MarieHélènePereira, #RashaSalti, #SiddharthaMitter e #RoryTsapayi – presenteranno x.com