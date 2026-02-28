Uomini e Donne chi è Matteo Stratoti | lavoro famiglia e Instagram

Matteo Stratoti è il nuovo protagonista del trono di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne. Nelle puntate recenti, ha fatto il suo ingresso nel programma attirando l’attenzione dei telespettatori. Prima di partecipare, il suo nome era già noto tra gli appassionati, grazie alle voci che circolavano dopo le registrazioni. La sua presenza ha generato molte discussioni tra i fan del dating show.

Matteo Stratoti è il nuovo volto arrivato nel trono di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne. Nelle recenti puntate, il suo ingresso ha acceso subito curiosità tra i fan del dating show di Maria De Filippi, anche perché il suo nome circolava già dopo le registrazioni. Matteo si è presentato con un modo diretto e una storia personale che ha colpito: lavora come corriere e ha raccontato di avere una sorella più piccola di sette anni, che dice di aver cresciuto quasi come fosse sua figlia. Ecco cosa sappiamo finora su di lui, tra vita privata e profilo social. Spunta il famoso tronista con cui Sara Gaudenzi è stata fidanzata L’arrivo nel trono di Sara Gaudenzi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

«Voglio andare a riprenderlo». Così Sara Gaudenzi ha commentato la reazione di Alessio, dopo aver visto il filmato del suo bacio con Matteo Stratoti durante la loro esterna a Milano. L’atmosfera in studio non è stata affatto tranquilla: Alessio, visibilmente contr - facebook.com facebook