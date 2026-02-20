Uomini e Donne 2026 chi è Matteo corteggiatore Sara | cognome età lavoro Instagram

Matteo, 28 anni, lavora come barista e si è unito al programma Uomini e Donne nel febbraio 2026 per corteggiare Sara Gaudenzi. È stato notato dai telespettatori perché ha fatto il suo ingresso nel percorso della tronista con un sorriso deciso e un approccio diretto. Matteo ha già condiviso alcune sue foto su Instagram, attirando l’attenzione di chi segue il dating show. La sua presenza ha suscitato curiosità tra i fan del programma.

Tra i corteggiatori di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne c'è Matteo. Quest'ultimo è approdato alla corte della tronista solo di recente, ovvero a febbraio 2026. Lui è uno dei ragazzi che è approdato nel programma di Maria De Filippi per dare una scossa a questo Trono, che sembrava giunto al capolinea. Chi è Matteo, corteggiatore di Sara a Uomini e Donne: cognome, lavoro, Instagram. Del ragazzo sappiamo che il nome completo è Matteo Stratoti. Non si sa, attualmente, la sua età. Non appena questo dettaglio verrà svelato, aggiorneremo questo articolo.