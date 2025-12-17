ABC Napoli assume 57 unità | aperte tre selezioni a tempo indeterminato

ABC Napoli, azienda leader nella gestione del servizio idrico a Napoli, apre tre nuove selezioni per 57 posizioni a tempo indeterminato. Le opportunità sono rivolte a profili tecnici e di front office, offrendo contratti stabili e un trattamento secondo il CCNL Gas-Acqua. Un’occasione imperdibile per chi desidera inserirsi in un settore strategico e stabile, contribuendo allo sviluppo della città e alla qualità del servizio.

ABC Napoli, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato del capoluogo partenopeo avvia nuove procedure di reclutamento per profili tecnici e di front office, con contratto stabile e CCNL Gas-Acqua. Nuove opportunità di lavoro nel settore dei servizi pubblici locali. ABC Napoli Azienda Speciale, gestore del servizio idrico integrato della città, ha avviato tre selezioni.

