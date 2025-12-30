Lavoro Frosinone regina della stabilità nel Lazio | il 19% dei nuovi contratti è a tempo indeterminato

A Frosinone, il 19% dei nuovi contratti nel 2023 è a tempo indeterminato, rendendo la provincia una tra le realtà più stabili del Lazio. In un contesto regionale spesso caratterizzato da precarietà, questa quota evidenzia un approccio più strutturato al mercato del lavoro, offrendo opportunità di stabilità e continuità occupazionale ai cittadini locali.

In un panorama regionale segnato da precarietà e discontinuità, la provincia di Frosinone si distingue come l'area del Lazio dove si scommette di più sul lavoro stabile. Secondo l’ultimo report della Cgil di Roma e del Lazio, che ha analizzato le comunicazioni obbligatorie del 2024, la Ciociaria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

