LIVE Zebre-Benetton Treviso 23-37 United Rugby Championship in DIRETTA | gli ospiti dilagano nella ripresa!

17.48 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Benetton-Zebre. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17.44 Le Zebre invece collezionano la quinta sconfitta di fila in Urc. Dopo un buonissimo avvio di campionato la squadra parmense non sembra più così scintillante e, soprattutto, vincente. Il sogno playoff si allontana sempre di più, ma i reali obiettivi di questa squadra sono altri. Al primo posto della franchigia federale c'è ovviamente lo sviluppo dei giocatori ed oggi il debutto da titolare con meta di Malik Faissal può essere considerata una piccola vittoria.

