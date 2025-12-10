A palazzo Medici Riccardi arrivata una punta di abete di 6 metri donata dall’unione dei comuni montani del Casentino

Un imponente abete di 6 metri è stato consegnato a palazzo Medici Riccardi, dono dell’unione dei comuni montani del Casentino. Questa donazione rappresenta un gesto di collaborazione tra le comunità locali e si inserisce nelle tradizioni natalizie della regione.

Arezzo, 10 dicembre 2025 – A palazzo Medici Riccardi arrivata una punta di abete di 6 metri donata dallunione dei comuni montani del casentino. E’ stato collocata a Palazzo Medici Riccardi un cimale di sei metri di un abete bianco di circa 20 metri, donato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino e portato nel cortile di Michelozzo dalla squadra della Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze per le festività natalizie. Il cimale fa parte di un imponente abete bianco proveniente dalle foreste regionali del complesso dell’Alpe di Catenaia, gestita da ll’Unione dei Comuni Montani del Casentino per coto della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

