A palazzo Medici Riccardi arrivata una punta di abete di 6 metri donata dall’unione dei comuni montani del Casentino
Un imponente abete di 6 metri è stato consegnato a palazzo Medici Riccardi, dono dell’unione dei comuni montani del Casentino. Questa donazione rappresenta un gesto di collaborazione tra le comunità locali e si inserisce nelle tradizioni natalizie della regione.
Arezzo, 10 dicembre 2025 – A palazzo Medici Riccardi arrivata una punta di abete di 6 metri donata dall'unione dei comuni montani del casentino. E' stato collocata a Palazzo Medici Riccardi un cimale di sei metri di un abete bianco di circa 20 metri, donato dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino e portato nel cortile di Michelozzo dalla squadra della Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze per le festività natalizie. Il cimale fa parte di un imponente abete bianco proveniente dalle foreste regionali del complesso dell'Alpe di Catenaia, gestita da ll'Unione dei Comuni Montani del Casentino per coto della Regione Toscana.
Buongiorno Amici ? Il tour del mio libro. A Firenze, a Palazzo Medici Riccardi, abbiamo raccontato "TIT TOC - L'AUTOBIOGRAFIA", con relatori d'eccezione. Emozione bellissima! Grazie @terrydevol ? - facebook.com Vai su Facebook
#dalterritorio #CittàMetroFI #natale2025 Natale 2025: è arrivato anche a Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana di Firenze, il momento di addobbare l'albero! youtube.com/shorts/sD_iB4c… Vai su X
Firenze, a Palazzo Medici Riccardi apre la mostra 'Carlo Adolfo Schlatter. Artista dello spirito' - Dal 27 novembre 2025 al 22 febbraio 2026 le Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi ospitano la mostra “ Carlo Adolfo Schlatter. 055firenze.it scrive
