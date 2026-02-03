Hera assume 130 persone in 6 regioni basta il diploma | le posizioni aperte

Hera apre le porte a 130 nuovi assunti in sei regioni italiane. Basta il diploma per candidarsi, e le posizioni sono già aperte. La società punta a rafforzare il proprio team in vista del piano industriale che si estende fino al 2029, confermando il suo ruolo di protagonista nel settore dei servizi energetici, ambientali e idrici.

Il Gruppo Hera avvia un'importante campagna di assunzioni in Italia con il piano industriale che va da quest'anno al 2029, confermando il proprio ruolo di primo piano nel settore dei servizi energetici, ambientali e idrici. Le nuove opportunità di lavoro superano le 130 unità e coinvolgono numerose aree operative e professionali, offrendo possibilità concrete sia a profili esperti sia a candidati alla ricerca di una prima o nuova occupazione. Il piano di inserimenti accompagna una strategia industriale di lungo periodo che punta su investimenti, innovazione tecnologica e sostenibilità, elementi centrali per affrontare le sfide legate alla transizione energetica e alla gestione efficiente delle risorse.

