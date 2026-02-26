Dal cappuccino mania al fluo | le tendenze unghie 2026 amate da tutte

La nail art primaverile si arricchisce di colore e creatività per esaltare la voglia di rinnovamento e vitalità che caratterizzerà i prossimi mesi La primavera sta per arrivare e con essa anche la voglia di rinnovamento e colore per quanto riguarda la nail art. Nei prossimi mesi infatti assisteremo ad un’esplosione di puro e vivace colore sulle unghie. Le tendenze per la prossima stagione sono all’insegna dell’audacia e della creatività. Si sposano a meraviglia con la vitalità che contraddistingue questo particolare periodo dell’anno che è un vero e proprio risveglio dei sensi e della leggerezza. Secondo gli esperti di nail art la parola d’ordine per unghie meravigliose ad “affetto wow” sono il frutto di una combinazione cromatica e di una finitura luminosa che dona originalità e stile ad ogni donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

