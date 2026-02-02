Febbraio porta con sé un dilemma per chi si mette le unghie: tra cuori e romanticismo, c’è chi preferisce non strafare. Le clienti chiedono spesso disegni che evitino il classico stile di San Valentino, puntando a look più semplici e versatili. Insomma, il mese più ambiguo dell’anno per le unghie si conferma anche quest’anno: niente regole fisse, solo tanta voglia di personalizzare senza esagerare.

Febbraio è sempre stato il mese più ambiguo dell’anno per le unghie. Da una parte il romanticismo obbligatorio, dall’altra il desiderio di non sembrare una vetrina di San Valentino. Risultato? Le manicure più interessanti del momento non urlano amore: lo suggeriscono. Con stile, con ironia, con quel senso di I know what I’m doing che rende una nail girl riconoscibile a colpo d’occhio. Non è una Valentine’s mani: le unghie gel di febbraio che piacciono alle fashion girl. Le candy stripe pink nails sono la prova che il rosa può essere adulto, grafico, persino cool. Non è il colore a fare la differenza, ma il ritmo: righe sottili alternate a bande più decise, linee che spezzano la superficie e danno profondità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le unghie perfette per febbraio potrebbero non essere quelle tutte (solo) cuori

