Il Giorno quarant’anni fa il varo delle edizioni locali | Bergamo fu apripista

Quarant’anni fa, “Il Giorno” ha inaugurato le sue edizioni locali, con Bergamo come prima città a farlo. Questo passaggio ha segnato un passo importante nella diffusione di notizie più vicine ai lettori, rafforzando il ruolo dell’informazione territoriale. La storica scelta di Bergamo ha aperto la strada a un modello che ancora oggi contribuisce a mantenere un rapporto diretto e puntuale con il pubblico locale.

Bergamo. Il detto popolare “Né di Venere né di Marte, non si sposa e non si parte, né si dà principio all’arte” ammonisce a non sposarsi, viaggiare o iniziare attività importanti di martedì o di venerdì. Ma l’allora direttore de Il Giorno, l’indimenticato Lino Rizzi, uomo e giornalista che sapeva guardare lontano, se n’è bellamente infischiato delle credenze popolari, varando di martedì, il 7 gennaio 1986, una di quelle iniziative destinate a durare nel tempo e caratterizzare in maniera significativa la storia del quotidiano dell’ Eni: la pubblicazione delle pagine d’informazione locale confezionate da redazioni aperte a questo scopo nelle varie province lombarde. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

