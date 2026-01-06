Il Giorno quarant’anni fa il varo delle edizioni locali | Bergamo fu apripista

Quarant’anni fa, “Il Giorno” ha inaugurato le sue edizioni locali, con Bergamo come prima città a farlo. Questo passaggio ha segnato un passo importante nella diffusione di notizie più vicine ai lettori, rafforzando il ruolo dell’informazione territoriale. La storica scelta di Bergamo ha aperto la strada a un modello che ancora oggi contribuisce a mantenere un rapporto diretto e puntuale con il pubblico locale.

Bergamo. Il detto popolare “Né di Venere né di Marte, non si sposa e non si parte, né si dà principio all’arte” ammonisce a non sposarsi, viaggiare o iniziare attività importanti di martedì o di venerdì. Ma l’allora direttore de Il Giorno, l’indimenticato Lino Rizzi, uomo e giornalista che sapeva guardare lontano, se n’è bellamente infischiato delle credenze popolari, varando di martedì, il 7 gennaio 1986, una di quelle iniziative destinate a durare nel tempo e caratterizzare in maniera significativa la storia del quotidiano dell’ Eni: la pubblicazione delle pagine d’informazione locale confezionate da redazioni aperte a questo scopo nelle varie province lombarde. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Cento anni fa moriva Adriano Bennicelli, per tutti il conte Tacchia: fu il primo trombato eccellente delle elezioni in Italia Leggi anche: Quarant’anni fa il primo trapianto di cuore in Italia Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. “Il Giorno”, quarant’anni fa il varo delle edizioni locali: Bergamo fu apripista - Mercoledì 7 gennaio si celebrano i 40 anni di pubblicazione delle pagine di Bergamo de "Il Giorno". bergamonews.it

40 Anni di Caffè Centrale Martino (1985–2025) Celebriamo in questo ultimo giorno dell'anno quarant’anni di storia, un traguardo che affonda le radici nell'impegno e nel sorriso di chi ha reso grande il Caffè Centrale Martino. Il nostro pensiero più profondo - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.