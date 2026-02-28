Un'auto lo travolge mentre lavora in un cantiere sulla strada per Malpensa | morto operaio di 25 anni

Un giovane di 25 anni ha perso la vita questa mattina a Cuggiono, in provincia di Milano, dopo essere stato investito da un’auto mentre lavorava in un cantiere lungo la strada per Malpensa. La vittima si trovava sul luogo al momento dell’incidente e l’auto lo ha colpito mentre era impegnato nelle sue mansioni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

