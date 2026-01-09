Un' auto lo travolge mentre attraversa Emanuele muore a 28 anni

Emanuele Visconti, 28 anni, è deceduto dopo essere stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada provinciale 137 a Bellinzago Lombardo, Milano. Nonostante gli interventi medici, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. L’incidente è avvenuto giovedì 8 gennaio e ha suscitato grande dolore nella comunità locale.

I medici hanno tentato il tutto per tutto, ma le sue ferite erano troppo gravi. È morto Emanuele Visconti, il ragazzo di 28 anni travolto e ucciso da un'auto lungo la strada provinciale 137, a Bellinzago Lombardo (Milano) nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio. Stava attraversando la strada quando è. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Un’auto la travolge mentre attraversa la strada a Vigevano: 43enne muore in ospedale dopo 2 giorni Leggi anche: Investita da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna di 86 anni La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Un'auto lo travolge mentre attraversa, Emanuele muore a 28 anni; Attraversa la strada, prima uno scooter e poi un'auto la investono: donna soccorsa in codice rosso; Anziano travolto da un'auto mentre passeggia col cane: alla guida un 22enne, morti l'uomo e l'animale; Chi era l'uomo ucciso da un petardo illegale a Roma, nella sua auto trovato un altro ordigno pericoloso. Grave incidente in viale Parioli, auto travolge e uccide una donna mentre attraversa la strada - Tragedia in viale Parioli a Roma, dove stamattina un'auto ha travolto e ucciso una 86enne mentre attraversava la strada ... fanpage.it

Travolto da un’auto: è grave - Un uomo mentre stava attraversando la strada è stato travolto da un’auto. msn.com

Travolta da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce: una donna di 86 anni è in gravi condizioni - Un grave incidente è avvenuto nella serata di ieri, martedì 30 dicembre, a Pordenone: una donna di 86 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. ildolomiti.it

Tangenziale di Roma, auto guidata da una donna ubriaca travolge pattuglia della Polizia locale: agente ferita - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.