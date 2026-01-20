Alberi pericolanti lungo il Villoresi tagliata una pianta sulla ciclabile A luglio una donna era stata uccisa da un tronco
A Castano Primo, lungo il Villoresi, sono stati effettuati interventi per la rimozione di alberi pericolanti, tra cui una pianta sulla ciclabile. Questi interventi mirano a prevenire incidenti simili a quello di luglio, quando una donna perse la vita a causa di un albero caduto nel canale. La sicurezza dei cittadini rimane una priorità, con controlli e interventi periodici per ridurre i rischi legati alla stabilità degli alberi.
Castano Primo (Milano) – Evitare incidenti come quello che causò la morte di una donna nel luglio scorso, uccisa da un albero caduto a bordo del canale. Per questo la Protezione civile, che controlla periodicamente la zona, è intervenuta a Castano Primo per rimuovere un albero pericolante a lato della ciclabile lungo il Villoresi. L’intervento della Protezione civile ha permesso di liberare il passaggio da una pianta pericolante lungo il canale, tra il ponte della Malpaga e quello della cava. L’intervento. Le operazioni sono state effettuate in totale sicurezza, consentendo il ripristino della sicurezza pubblica e della viabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
