alberi pericolanti lungo il villoresi tagliata una pianta sulla ciclabile a luglio una donna era stata uccisa da un tronco

A Castano Primo, lungo il Villoresi, sono stati effettuati interventi per la rimozione di alberi pericolanti, tra cui una pianta sulla ciclabile. Questi interventi mirano a prevenire incidenti simili a quello di luglio, quando una donna perse la vita a causa di un albero caduto nel canale. La sicurezza dei cittadini rimane una priorità, con controlli e interventi periodici per ridurre i rischi legati alla stabilità degli alberi.

Castano Primo (Milano) – Evitare incidenti come quello che causò la morte di una donna nel luglio scorso, uccisa da un albero caduto a bordo del canale. Per questo la Protezione civile, che controlla periodicamente la zona, è intervenuta a Castano Primo per rimuovere un albero pericolante a lato della ciclabile lungo il Villoresi. L’intervento della Protezione civile ha permesso di liberare il passaggio da una pianta pericolante lungo il canale, tra il ponte della Malpaga e quello della cava. L’intervento. Le operazioni sono state effettuate in totale sicurezza, consentendo il ripristino della sicurezza pubblica e della viabilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Taglia gli alberi nel bosco, muore schiacciato da una pianta: tragedia a NembroUna tragedia si è verificata questa mattina a Nembro, in provincia di Bergamo, dove un uomo è rimasto schiacciato da una pianta mentre tagliava gli alberi nel bosco di Lonno.

