Morta la pensionata di 91 anni ustionata mentre era ai fornelli nella sua casa di Dongo
Una donna di 91 anni, rimasta ustionata mentre cucinava da sola nella sua abitazione di Dongo, è deceduta questa mattina. La pensionata stava preparando dei liquori sul fornello quando un incendio improvviso le ha provocato gravi ferite. La sua casa, situata in via delle Vigne, è stata messa in allarme dai vicini, che hanno chiamato i soccorsi. Quando i vigili del fuoco sono arrivati, hanno trovato la donna in condizioni critiche, impossibilitata a muoversi.
Dongo, 16 febbraio 2026 – Non è sopravvissuta alle gravissime ustioni provocate dalle fiamme che l'hanno avvolta mentre era da sola in casa e, al fornello, stava preparando liquori. La donna, Lucia Magni, pensionata di 91 anni, era stata soccorsa domenica verso le 15, quando i vicini l'avevano vista uscire sul balcone di casa, affacciata su piazzetta Rubini, e chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118: hanno raggiunto l'abitazione al secondo piano con l'autoscala, poi la pensionata è stata stabilizzata e portata in ospedale al Centro Grandi Ustionati di Niguarda, in gravi condizioni e con prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
