Vigili del Fuoco | 87 anni di storia tra memoria e porte aperte

Il 27 febbraio, i Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno festeggiano 87 anni di attività, legati alla dedizione alla comunità e alla memoria dei colleghi caduti. La cerimonia inizia alle 8, con la benedizione del monumento ai caduti presso la caserma centrale. La giornata include anche l'apertura delle porte ai cittadini, offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro dei pompieri. Una tradizione che si ripete da decenni, rafforzando il rapporto con il territorio.

Un anniversario tra memoria e servizio: come i Vigili del Fuoco aprono le porte ai cittadini. Alle 8 del mattino del 27 febbraio, presso la caserma centrale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno, si svolgerà un momento solenne di benedizione del monumento ai caduti. Questo atto non è solo un rito formale, ma un riconoscimento tangibile del sacrificio di chi ha perso la vita nel servizio. La scelta di aprire la giornata con questo gesto sottolinea l’importanza della memoria come pilastro dell’identità del Corpo Nazionale, istituito con il Regio Decreto n. 333 del 1939. La cerimonia ufficiale si sposterà poi nella Sala della Ragione di Ascoli Piceno, dove le autorità civili e militari si alterneranno nei saluti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Messina celebra i Vigili del Fuoco con cerimonia tra memoria, arte e riconoscimentiMessina ha organizzato una cerimonia per ricordare la nascita del Corpo dei Vigili del Fuoco, avvenuta a causa di un decreto reale.

Notte di grandine su Messina, numerosi interventi dei vigili del Fuoco: scuole aperteNella notte e all’alba di oggi, Messina è stata colpita da una forte grandinata.

