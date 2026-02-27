L’incontro alla stazione i coltelli l’inseguimento | ucciso a 33 anni cosa sappiamo dell’omicidio in via Reginaldo Giuliani

Un uomo di 33 anni è stato ucciso a Firenze in via Reginaldo Giuliani, dopo un incontro davanti alla stazione di Rifredi. Testimoni riferiscono di una lite scoppiata tra le persone coinvolte, seguita da un tentativo di fuga che ha portato all’uso di coltelli. La vittima è stata trovata ferita e soccorsa, ma le ferite si sono rivelate letali. La polizia sta indagando sugli eventi accaduti.

Firenze, 27 febbraio 2026 - L'appuntamento davanti alla stazione di Rifredi, la lite, poi l'inseguimento culminato con il delitto del 33enne. Tasselli che ora dopo ora gli investigatori del nucleo operativo dei carabinieri stanno cercando di mettere insieme per ricostruire la dinamica esatta dell'omicidio avvenuto nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio in via Reginaldo Giuliani numero 101. L'incontro alla stazione, la lite e la colluttazione Secondo quanto trapelato, tutto ha inizio con un incontro alla stazione di Rifredi intorno alle 2 di notte. Qui si sarebbero ritrovati tre uomini. Per motivi ancora da stabilire, scoppia una accesa lite, poi una colluttazione a colpi di coltelli e bastoni.