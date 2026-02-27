L’incontro alla stazione i coltelli l’inseguimento | ucciso a 33 anni cosa sappiamo dell’omicidio di via Reginaldo Giuliani

Un uomo di 33 anni è stato ucciso a Firenze durante un episodio avvenuto davanti alla stazione di Rifredi. Secondo quanto riferito, l'uomo e un'altra persona si sono incontrati, è scoppiata una lite e poi è iniziato un inseguimento che si è concluso con l'uso di coltelli. La vittima è stata colpita mortalmente durante l'aggressione e sono in corso le indagini.

Firenze, 27 febbraio 2026 - L'appuntamento davanti alla stazione di Rifredi, la lite, poi l'inseguimento culminato con il delitto del 33enne. Tasselli che ora dopo ora gli investigatori del nucleo operativo dei carabinieri stanno cercando di mettere insieme per ricostruire la dinamica esatta dell'omicidio avvenuto nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio in via Reginaldo Giuliani numero 101. L'incontro alla stazione, la lite e la colluttazione Secondo quanto trapelato, tutto ha inizio con un incontro alla stazione di Rifredi intorno alle 2 di notte. Qui si sarebbero ritrovati tre uomini. Per motivi ancora da stabilire, scoppia una accesa lite, poi una colluttazione a colpi di coltelli e bastoni.