Una poeta in città con Gualtieri Incontri emozionanti per i ragazzi

Si sono conclusi ieri i cinque giorni del progetto "una poeta in città" grazie ai quali Mariangela Gualtieri ha incontrato pesaresi di ogni età. Il progetto di Teatro Valdoca, in collaborazione con Amat e con il Comune di Pesaro, ha previsto l’incontro nella giornata di lunedì con i ragazzi de L’imprevisto, comunità di recupero per giovani con alle spalle esperienze di tossicodipendenza. Martedì la celebre poeta e drammaturga italiana ha poi incontrato prima i bambini della Scuola Elementare “Giansanti“ e poi gli ospiti della RSA Casa Roverella. Grazie a colori e matite è riuscita a giocare con la potenza della poesia e dei suoi versi. Il laboratorio ha infatti fornito a ciascuno l’opportunità di creare un proprio libro di poesia figurata, focalizzando l’attenzione sul rapporto tra immagini e parole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

