Affetta da una malattia rarissima diventa mamma grazie alle cure Monasterio

In occasione della giornata mondiale delle Malattie Rare, un centro regionale per le dislipidemie ereditarie ha condiviso la storia di una donna affetta da una malattia rarissima che, grazie alle cure ricevute, è diventata mamma. La vicenda si svolge presso il Centro di Lipoprotein-aferesi di Monasterio, che si occupa di diagnosi e trattamento di queste patologie.

Decisivo il lavoro del Centro di Lipoprotein-aferesi della struttura sanitaria pisana. Ecco la storia della donna 40enne Una gravidanza seguita con grande attenzione clinica, che si è conclusa con la nascita di un bambino sano dopo 40 settimane di monitoraggio costante e cure specialistiche. Lucia (nome di fantasia), 40 anni, originaria della zona apuana, è affetta da Ipercolesterolemia Familiare Omozigote, una malattia genetica estremamente rara (un caso su un milione) e che determina livelli elevatissimi di colesterolo con un rischio molto alto di eventi cardiovascolari precoci. I primi segnali della patologia compaiono a 19 anni, con lesioni cutanee tipiche da accumulo di colesterolo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

