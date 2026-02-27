Trovato morto nell’Arno un uomo disperso in Casentino

Un uomo disperso nel Casentino è stato trovato morto nel fiume Arno nel primo pomeriggio di oggi. Le ricerche erano state avviate dopo la sua scomparsa e si sono concluse con il ritrovamento senza vita nel corso del pomeriggio. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non sono stati necessari ulteriori interventi di ricerca.

SUBBIANO – Tragedia nel Casentino, dove le ricerche di un uomo scomparso si sono concluse nel modo più drammatico nel primo pomeriggio di oggi (27 febbraio). Il corpo senza vita di una persona è stato recuperato dalle gelide acque dell’Arno, in località Santa Mama, dopo una mobilitazione che ha visto impegnati carabinieri e vigili del fuoco. L’allarme era scattato intorno alle 14, quando i carabinieri di Rassina hanno avviato le prime ricerche a seguito della segnalazione di scomparsa. Un primo, inquietante indizio è emerso quasi subito: lungo la sponda del fiume sono stati ritrovati il cappotto e il cappello dell’uomo, ordinatamente lasciati a terra, un dettaglio che ha fatto temere immediatamente il peggio e ha spinto i soccorritori a concentrare le operazioni nello specchio d’acqua antistante. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

