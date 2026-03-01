L’Umarell tour ha fatto tappa nella sede dell’Emporio solidale

L’Umarell tour si è fermato nella sede dell’Emporio solidale, che comprende due piani con diversi servizi. Al suo interno ci sono un internet point, una biblioteca, un’area giochi per i bambini, un market e spazi dedicati all’ascolto. La struttura offre un insieme di servizi rivolti alla comunità locale, rendendo disponibili varie risorse in un unico spazio.

Due piani di servizi, un internet point, una biblioteca, un angolo giochi per i più piccoli, un market, spazi destinati all'ascolto. E ancora: un magazzino di oltre 200 metri quadrati e un grande parco che fa da cornice. Ieri mattina il nuovo appuntamento con l'"Umarell tour", la passeggiata pubblica dedicata alle opere finanziate anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), ha acceso i riflettori sull' Emporio solidale 'Il Barco' di via Guido Rossa 140, nel quartiere Oltresavio. Dopo le visite di dicembre al nido dell'Osservanza e di gennaio al centro sportivo e nido di Villachiaviche, anche questo appuntamento ha rappresentato un'importante occasione per conoscere da vicino uno tra gli interventi più rappresentativi di questi anni, frutto delle politiche intraprese dall'Amministrazione comunale di Cesena.

