Una nuova veste per l’Emporio Solidale di Santarcangelo
Lo scorso 5 gennaio 2026, in occasione di un evento natalizio promosso dalla Consulta del Settore Civile, l’Emporio Solidale di Santarcangelo ha presentato il suo nuovo logo. Questo cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento dell’identità visiva, finalizzato a migliorare la riconoscibilità e la chiarezza della struttura. Un aggiornamento che riflette l’impegno dell’Emporio nel sostenere la comunità locale con rinnovata presenza e professionalità.
