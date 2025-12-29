Lecco si prepara alla post season con un percorso positivo, grazie ai risultati del girone di andata. La squadra di Federico Valente ha concluso con 37 punti, attestandosi al secondo posto, e si presenta con un rendimento di livello. Sul taccuino c’è anche Parker, pronto a contribuire alla fase decisiva della stagione. Un momento importante per il club, che punta a confermare la propria solidità e a raggiungere gli obiettivi prefissati.

È un Lecco da 8 in pagella. La squadra di Federico Valente, nel girone di andata, ha totalizzato 37 punti e conquistato il secondo posto. La sfortuna dei blucelesti è che in vetta c’è un super Vicenza, 49 punti e nessuna sconfitta. Ma il club lecchese, partito con l’obiettivo di centrare la qualificazione ai playoff, sta disputando una super stagione. La squadra, plasmata dal tecnico, ha un’anima e un bel gioco: potrà dire la sua fino all’ultimo per provare a qualificarsi alla post season e poi giocarsi tutto nella difficilissima lotta per centrare l’ultimo posto per la Serie B. Nel gran girone di andata il Lecco ha avuto nel portiere Furlan, nel laterale di fascia Kritta e nell’unica prima punta presente in rosa Sipos, capocannoniere del girone con 8 gol insieme a Mastroianni e Minesso, i tre suoi trascinatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lecco d’argento vivo. Tutto sulla post season. Sul taccuino c’è Parker

Leggi anche: Parker: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: altro esame di maturità sulla strada della post-season

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Grazie a Mirko Costantini Ph. per la foto spettacolare di Lecco illuminata! - facebook.com facebook