Eventi e gazebo | il PD città di Lecco nel vivo della campagna

Il Partito Democratico di Lecco organizza eventi e gazebo per coinvolgere i cittadini in vista delle prossime elezioni comunali. La scelta di ampliare la presenza sul territorio deriva dalla volontà di ascoltare direttamente le esigenze della comunità. Durante le iniziative, i volontari incontrano cittadini e discutono di proposte. Questo impegno si intensifica mentre si avvicina la data del voto, con appuntamenti programmati in diversi quartieri della città.

A tre mesi dal voto cittadino, il Partito Democratico della Città di Lecco entra nel pieno della campagna elettorale con un calendario di iniziative pubbliche, momenti di confronto e presenza costante tra le persone. In tanti l'altra sera hanno partecipato a Palazzo Falck all’incontro dedicato alla grave situazione in Iran, dal titolo “Per la libertà: testimonianze dall’Iran”, promosso insieme al PD della provincia di Lecco. Una sala attenta e partecipe ha seguito con interesse gli interventi delle tre ospiti: l’attivista, divulgatrice e scrittrice Pegah Moshir Pour, l’attivista Sepideh Miandar e la giornalista Chiara Zappa, che hanno offerto uno sguardo competente e appassionato su una delle crisi più delicate del nostro tempo, intrecciando il tema dei diritti umani con quello della libertà e del ruolo delle donne nella società iraniana. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

I Krampus calano a Udine e la città entra nel vivo del Natale: eventi, spettacoli e tradizioneUdine si anima con l’arrivo del Natale, accogliendo tradizioni, eventi e spettacoli che coinvolgono tutta la città.

Mobilitazione del Pd in città per la campagna referendaria contro la modifica della CostituzioneIl Partito Democratico si mobilita in città per sostenere la campagna referendaria contro la modifica della Costituzione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Eventi 20 febbraio a Bologna e dintorni: A casa tutti bene, Gazebo Penguins, Mikage project; Eventi 20 febbraio a Bologna e dintorni: A casa tutti bene, Gazebo Penguins, Mikage project; Referendum, il Comitato per il No in piazza a Bobbio con gazebo e incontro pubblico; Eventi e gazebo: il PD città di Lecco nel vivo della campagna.

Eventi e gazebo: il PD città di Lecco nel vivo della campagnaCon queste iniziative, il Partito Democratico Città di Lecco - sottolineano infine i portavoce del partito - conferma l’impegno a tenere insieme qualità dell’amministrazione, approfondimento ... leccotoday.it

A carnevale tutto vale: baci al buio e sorprese al Gazebo forbito SambuyGiardino forbito apre le porte ad un laboratorio in cui i bambini potranno creare dei coloratissimi quadretti di carnevale attraverso la tecnica del collage, utilizzando carte, bottoni, ritagli e tant ... torinoggi.it

Sabato 7 Febbraio Gazebo a : Lecco Via Roma dalle ore 9:30 alle 12:30 Treviglio (BG) Piazza Cameroni dalle ore 9:00 alle 13:00 Vi aspettiamo numerosi! #partitopopolaredelnord #unicopartitonordista #padaniaradiciefuturo #robertocastelli #lecco #treviglio # - facebook.com facebook