Un Comitato nazionale per Gentile da Fabriano

La città della carta si sta muovendo per celebrare Gentile da Fabriano, considerato il suo artista più importante. Il Comune ha inviato una richiesta al Ministero della Cultura affinché venga creato un Comitato nazionale dedicato al VI centenario della morte dell’artista, avvenuta nel 1427. La proposta mira a organizzare iniziative commemorative e a valorizzare il patrimonio culturale legato alla figura di Gentile.

La città della carta si prepara a onorare il suo figlio più illustre. Il Comune ha ufficialmente richiesto al Ministero della Cultura l’istituzione di un "comitato nazionale per il VI centenario della morte di Gentile da Fabriano (1370–1427)". L’obiettivo è coordinare un programma di celebrazioni triennale (2027-2029) dedicato al massimo esponente del gotico internazionale. La proposta, sostenuta con forza dalla sindaca Daniela Ghergo e dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, vede il coinvolgimento di studiosi di fama mondiale: il Prof. Andrea De Marchi, designato alla presidenza, e il Prof. Keith Christiansen. "Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Un Comitato nazionale per Gentile da Fabriano" Al Teatro Gentile di Fabriano in scena "Don Giovanni" di Arturo CirilloVenerdì 6 febbraio al Teatro Gentile di Fabriano, al termine di una residenza di riallestimento ospitata nella stagione teatrale promossa dal Comune... Al Gentile di Fabriano il mito di Don Giovanni: Arturo Cirillo tra Molière e MozartFabriano (Ancona), 2 febbraio 2026 - Su il sipario venerdì (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano, al termine di una residenza di riallestimento... Tutti gli aggiornamenti su Gentile da Fabriano. Temi più discussi: Un Comitato nazionale per Gentile da Fabriano; L’Istituto grafologico di Urbino nel Comitato nazionale per la scrittura a mano; 14 marzo, Roma: crescono le adesioni alla manifestazione nazionale per il No al referendum.; IL COMITATO Per un giusto SI. I tanti comitati per il Sì alla riforma della giustiziaI più attivi a livello nazionale sono nove, alcuni molto vicini al governo, altri promossi anche dal centrosinistra ... ilpost.it Caso sabotaggi, Piantedosi convoca il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza. Lunedì vertice al ViminaleDopo i recenti attacchi alla rete ferroviaria, il ministro Piantedosi riunisce esperti di sicurezza e dirigenti di Ferrovie dello Stato ... ilfattoquotidiano.it Comune di Fabriano propone istituzione Comitato Nazionale per il VI Centenario della morte Gentile da Fabriano - facebook.com facebook Gentile da Fabriano. Incoronazione della Vergine 1420 x.com