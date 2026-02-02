Al Gentile di Fabriano il mito di Don Giovanni | Arturo Cirillo tra Molière e Mozart

Venerdì sera al Teatro Gentile di Fabriano Arturo Cirillo porta in scena il mito di Don Giovanni. Dopo settimane di lavoro e prove, l’attore e regista presenta lo spettacolo che rivisita il personaggio tra Molière e Mozart. La scena si anima alle nove, con il pubblico pronto a lasciarsi coinvolgere da una storia che ha fatto parlare di sé per decenni.

Fabriano (Ancona), 2 febbraio 2026 - Su il sipario venerdì (ore 21) al Teatro Gentile di Fabriano, al termine di una residenza di riallestimento ospitata nella stagione teatrale: Arturo Cirillo racconta il mito di Don Giovanni. Partendo dal testo di Molière, di cui mantiene inalterata la capacità di lavorare su un comico paradossale e ossessivo, che a volte sfiora il teatro dell'assurdo, prende spunto dalla poesia e dalla leggerezza del libretto di Da Ponte, così come dalla musica di Mozart di cui custodisce grazia e tragedia. Usando forme e codici differenti, narra la storia che accomuna chi non vuole, o non può, fare a meno di giocare, recitare, sedurre senza fine, ogni volta dal principio, fino a morirne.

