Al Teatro Gentile di Fabriano in scena Don Giovanni di Arturo Cirillo

Venerdì 6 febbraio, al Teatro Gentile di Fabriano, Arturo Cirillo ha portato in scena

Venerdì 6 febbraio al Teatro Gentile di Fabriano, al termine di una residenza di riallestimento ospitata nella stagione teatrale promossa dal Comune con l’AMAT, Arturo Cirillo racconta il mito di Don Giovanni. Partendo dal testo di Molière, di cui mantiene inalterata la capacità di lavorare su un comico paradossale e ossessivo, che a volte sfiora il teatro dell’assurdo, prende spunto dalla poesia e dalla leggerezza del libretto di Da Ponte, così come dalla musica di Mozart di cui custodisce grazia e tragedia. Usando forme e codici differenti, narra la storia che accomuna chi non vuole, o non può, fare a meno di giocare, recitare, sedurre senza fine, ogni volta dal principio, fino a morirne.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Teatro Gentile

Venerdì sera al Teatro Gentile di Fabriano Arturo Cirillo porta in scena il mito di Don Giovanni.

Domenica 18 gennaio alle ore 11, al Ridotto del Teatro Municipale, si terrà l’incontro dedicato a Don Giovanni, parte della rassegna

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Teatro Gentile

Argomenti discussi: Arturo Cirillo racconta il mito di Don Giovanni a Fabriano; Parte CarnevaLöa, al Teatro Sacco c’è il Mago Gentile e ad Albenga il concerto Musica senza barriere: ecco cosa fare nel weekend; La grotta del Mutamembra a Centrale Preneste; Milano - Teatro alla Scala: Recital di Juan Diego Florez.

Al Gentile di Fabriano il mito di Don Giovanni: Arturo Cirillo tra Molière e MozartL'attore e regista napoletano venerdì metterà in scena il suo acclamato riallestimento: una danza vitale e disperata che intreccia il teatro dell'assurdo, la leggerezza di Da Ponte e la musica immorta ... ilrestodelcarlino.it

AL TEATRO GENTILE DI FABRIANO MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHIFabriano – Sketch, brani musicali, contributi video e tanta comicità sono gli ingredienti giovedì 22 gennaio al Teatro Gentile di ... radiogold.tv

Seconda serata di teatro! Lunedì 9 febbraio alle ore 21.00 Teatro Gentile - Cittanova Prenotate il vostro posto! Info 320 033 5906 - facebook.com facebook