Record? Non record? Successo? Flop? Appena esce un nuovo film di Checco Zalone, tempo 24 ore e si scatenano le scommesse su quanto il film incasserà. Intanto partiamo da un dato interpretativo un po’ forzato quello del record al box office per il primo giorno di Buen Camino. I quasi 5 milioni e 600mila euro incassati il 25 dicembre 2025 dal film diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone non risultano record di alcunché, perché è proprio lo stesso Zalone con il suo precedente film, Tolo Tolo, uscito il primo gennaio del 2020, a stabilire l’imbattuto record di 8 milioni 900mila euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Altro che record, “Buon Camino” di Zalone non sta conquistando alcun primato d’incassi al cinema: ecco perché

