Quando il cinema riesce a mettere d’accordo la critica, il pubblico e l’Academy, si sa che si è di fronte a qualcosa di speciale. I peccatori – Sinners è esattamente questo: un film che prende il genere horror, lo ambienta nel Mississippi degli Anni 30, ci aggiunge una colonna sonora blues da brividi e una riflessione sul razzismo che, visti gli eventi di stretta attualità, si dimostra più che necessaria. Il risultato è un film che travalica il suo genere – un horror con i vampiri – che ha sbancato al botteghino con 368 milioni di dollari in tutto il mondo (ma in Italia, complice anche l’uscita estiva, non ha avuto molto successo). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Perché "I peccatori", stasera in tv su Sky, è più di un horror: tutto sul film che sta scrivendo la storia degli Oscar con 16 nomination

Approfondimenti su sky peccatori

Stasera in prima serata, lunedì 26 gennaio, il film “Sinners – I Peccatori” sarà trasmesso alle 21:15 su Sky Cinema Uno e disponibile in streaming su NOW.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su sky peccatori

Argomenti discussi: I PECCATORI: oggi in prima TV su Sky Cinema il film evento candidato a sedici premi Oscar® 2026; Dove vedere tutti i film candidati agli Oscar 2026 in tv, streaming e al cinema; I Peccatori, film stasera in tv: trama e cast.

Su Sky arriva I Peccatori, il film horror da 16 candidature Oscar. Ispirato a una storia veraB uone notizie per i cinefili: da oggi lunedì 26 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno in prima visione arriva I Peccatori, il film dei record che può vantare ben 16 nomination agli Oscar 2026. Un trag ... iodonna.it

Sinners - I Peccatori, da stasera il film con 16 nomination agli Oscar su Sky e NOWLeggi su Sky TG24 l'articolo Sinners - I Peccatori, da stasera il film con 16 nomination agli Oscar su Sky e NOW ... tg24.sky.it

Guida TV Sky NOW 25 - 31 Gennaio 2026: The Paper, I Peccatori, Il Dono più Prezioso x.com

#IPeccatori, il film con Michael B. Jordan, che ha appena stabilito un record storico per il numero di nomination ai Premi #Oscar è in arrivo oggi, lunedì 26 gennaio alle 21:15, su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. - facebook.com facebook