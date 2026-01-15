Follia a Napoli monopattino lanciato dall’alto su una donna | colpita alla testa è grave in ospedale

A Napoli, una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla testa e alla spalla da un monopattino lanciato dall’alto, forse da un parcheggio. La Polizia di Stato sta indagando sull’accaduto, che si è verificato da un’altezza di circa 7-8 metri. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre la donna si trova in prognosi riservata in ospedale.

Un monopattino lanciato dall'alto, forse dalla piazzola di un parcheggio: la Polizia di Stato di Napoli sta indagando sul grave ferimento di una donna di 67 ann i colpita alla testa e alla spalla dal mezzo caduto da un'altezza di 7-8 metri. L'episodio è avvenuto a Fuorigrotta, nei pressi del Sert, il Servizio recupero tossicodipendenti, che si trova vicino allo Stadio Maradona. La donna, rimasta cosciente, è stata soccorsa dal 118 e dagli agenti del vicino commissariato San Paolo a cui ora sono affidati gli accertamenti per fare luce sull'accaduto. Sembrerebbe, dai primi accertamenti, che il monopattino sia precipitato dal parcheggio soprastante l'edificio che ospita il Sert.

Napoli, follia a Fuorigrotta: lanciano un monopattino dal tetto e colpiscono una passante - Una donna di 67 anni è stata centrata in pieno da un monopattino elettrico mentre camminava nei ... vocedinapoli.it

Choc a Napoli: donna colpita da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio a Fuorigrotta - Una donna di 67 anni è stata colpita alla testa da un monopattino lanciato dal tetto di un edificio in piazzale Tecchio, a Fuorigrotta. msn.com

