Salerno ultras granata denunciato per petardi allo stadio Arechi

La Polizia di Stato ha denunciato un tifoso della Salernitana. Il giovane è ritenuto responsabile di aver portato e usato petardi durante la partita allo stadio Arechi di Salerno. L’intervento è avvenuto ieri, quando sono stati scoperti i materiali esplodenti nascosti tra i tifosi.

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un giovane tifoso della Salernitana, ritenuto responsabile di aver introdotto e utilizzato materiale esplodente all'interno dello stadio "Arechi" di Salerno. Il personale della D.I.G.O.S. della Questura di Salerno ha avviato gli accertamenti a seguito dell'esplosione di petardi nel settore Curva Sud durante recenti incontri casalinghi di campionato. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il denunciato, approfittando della ressa, avrebbe acceso in due diverse partite sei petardi, che solo per circostanze fortuite non hanno causato danni a persone o cose.

