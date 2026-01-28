Ultimissime Juve LIVE | novità Kolo Muani Le probabili formazioni di Monaco Juve

La Juventus si prepara alla partita contro il Monaco e negli ultimi aggiornamenti si parla di Kolo Muani, che potrebbe essere inserito nella formazione titolare. I tifosi sono in attesa di scoprire le scelte di Allegri e di capire se il francese sarà della partita. Le probabili formazioni stanno già circolando, ma ancora niente è certo. La giornata in casa bianconera si sta svolgendo con grande attenzione e molte incognite.

Ultimissime Juve LIVE – 28 gennaio 2026. Kolo Muani Juve, trattativa avviata: il Tottenham dà il via libera. La formula per strappare l'attaccante al PSG. Ore 9.00 – Kolo Muani Juve, trattativa avviata: il Tottenham dà il via libera. La formula per strappare l'attaccante al PSG Probabili formazioni Monaco Juve, Spalletti cambia tanto: novità in tutti i reparti.

