Per fortuna c’è ancora il voto all’unanimità in Ue | su questo Meloni e Orban hanno ragione

L’articolo analizza l’importanza del voto all’unanimità in Ue, evidenziando come Meloni e Orban abbiano ragione sulla sua centralità. Si riflette sulle posizioni dei leader europei e sulle sfide poste da figure come Putin e Trump, sottolineando il valore di un’unità decisionale condivisa per la stabilità e l’indipendenza dell’Unione.

© Ilfattoquotidiano.it - Per fortuna c'è ancora il voto all'unanimità in Ue: su questo Meloni e Orban hanno ragione Personalmente, per quel che vale, sono contro i due tiranni, contro il russo Vladimir Putin e contro l'americano Donald Trump. Però non posso fare a meno di pensare che Putin non potesse restare fermo mentre la Nato – che non è un'organizzazione di beneficenza ma un'organizzazione armata offensiva antirussa che ha già fatto guerre illegali, sanguinose e disastrose in Serbia, Afghanistan, Iraq, Libia, Siria – cercava di mettere le sue basi militari anche in Ucraina, dove la Russia è nata. E non riesco neppure a dare torto a Trump che ha affermato nella recente intervista a Politico che molti leader europei sono stupidi.