Pd | Bonaccini ' cambiare Ue e superare unanimità'

Bonaccini lancia un appello per cambiare l’Unione Europea. Dice che bisogna superare il principio dell’unanimità e rendere le decisioni più veloci. Per lui, l’Europa deve smettere di commentare sconfitte e iniziare a fare i cambiamenti necessari. Vuole un’UE più efficace e decisiva, anche se questo significa mettere in discussione regole storiche. La sua proposta ha già suscitato reazioni tra gli esperti e gli altri politici.

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - "Non possiamo continuare a commentare troppe sconfitte socialiste negli ultimi anni in Europa, per questo dobbiamo darci da fare da europeisti convinti per cambiare e migliorare l'Unione Europea, renderla più rapida nelle decisioni, anche superando il principio dell'unanimita', come gli stessi Prodi e Draghi da tempo indicano". Così Stefano Bonaccini alla Direzione del Pd. "E convincere gli Stati nazionali a devolvere più risorse al bilancio dell'Unione per avere le risorse per generare crescita, investimenti, competitività e colmare il gap tecnologico e digitale con colossi come Cina e Stati Uniti.

