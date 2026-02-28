UE Kallas | L’Iran è una minaccia globale

Il commissario europeo per il mercato interno ha dichiarato che l’Iran rappresenta una minaccia globale e ha invitato a esplorare percorsi diplomatici per affrontare la situazione. Ha inoltre sottolineato che gli ultimi sviluppi nella regione del Medio Oriente sono considerati pericolosi. Le sue parole sono state rilasciate durante una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sulle azioni previste.

"Gli ultimi sviluppi in Medio Oriente sono pericolosi. Il regime iraniano ha ucciso migliaia di persone. I suoi programmi missilistici balistici e nucleari, insieme al sostegno ai gruppi terroristici, rappresentano una seria minaccia per la sicurezza globale". È quanto scrive su X l'Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas. "Ho parlato con il Ministro degli Esteri israeliano Saar e con altri ministri della regione. L'Ue sta inoltre collaborando strettamente con i partner arabi per esplorare percorsi diplomatici. La protezione dei civili e il diritto internazionale umanitario sono una priorità", spiega Kallas.